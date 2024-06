Botafogo e Coritiba aparecem pela primeira vez entre os 20 clubes com as maiores médias de público neste ano no futebol brasileiro. O Glorioso está na 19ª posição, com média de 14,6 mil, enquanto o Coxa fecha o top 20, com 13,5 mil torcedores por partida. Veja abaixo o ranking.

O Ceará continua com a melhor média de público entre os times da Série B. O Vozão está na 14ª posição na lista, com 20,6 mil pagantes por jogo. Santos (18,6 mil), Sport (18,4 mil) e Coritiba são os outros representantes da segunda divisão do Brasileiro.