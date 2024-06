Sem insônia: 6 frutas para comer durante o dia e dormir bem à noite

O nutricionista Alessandro Mascarenhas, professor de nutrição da Faculdade Anhaguera, em Minas Gerais, esclarece que a insônia também pode ocorrer devido à falta de nutrientes essenciais ao metabolismo do sono. Uma solução para o problema é consumir alimentos com triptofano, que está presente em algumas frutas e é essencial para um sono saudável.

“O aminoácido triptofano é o precursor do hormônio serotonina. Do ponto de vista nutricional, as frutas são fontes de fibras minerais e vitaminas, podendo ser utilizadas em nossa última refeição para cuidar de aspectos fisiológicos orgânicos e ainda assim contribuindo para o relaxamento que antecede a uma noite de sono saudável”, explica Alessandro.

O triptofano tem efeito em várias funções do sistema nervoso central e processos do organismo, entre eles a produção da melatonina, um dos responsáveis pela regulação do humor, do estresse, comportamento alimentar e cognitivo.

Porém, a nutricionista Carla de Castro, que atende em Brasília, afirma que o efeito não funciona de forma imediata, e o ideal é colocar as frutas na rotina e consumí-las horas antes de deitar.

“É uma ação que depende do organismo ter habilidade para fazer essa transformação. Comer uma fruta ali na hora de dormir talvez não seja a melhor opção, pois o paciente pode não ter habilidade metabólica suficiente para fazer essa transformação a tempo do sono”, informa.

Confira frutas que possuem triptofano e podem ajudar a dormir melhor:

Banana : rica em carboidratos, fibras, potássio e magnésio, que auxiliam no processo de relaxamento;

: rica em carboidratos, fibras, potássio e magnésio, que auxiliam no processo de relaxamento; Maracujá : rico em flavonoides, que é um dos principais coadjuvantes no processo de relaxamento para dormir;

: rico em flavonoides, que é um dos principais coadjuvantes no processo de relaxamento para dormir; Maçã : cheia de magnésio, que também pode ser uma ótima opção para o relaxamento que antecede ao sono;

: cheia de magnésio, que também pode ser uma ótima opção para o relaxamento que antecede ao sono; Ameixa, abacaxi e abacate: também são frutas ricas em triptofanos, que auxiliam no relaxamento

“Tudo começa horas antes de dormir. Diminuir as luzes e o tempo em frente a telas, evitar comer alimentos e bebidas energéticas próximos ao horário de dormir e em grande volume. E, claro, ingerir os alimentos citados cerca de 2 horas antes de deitar”, ensina.