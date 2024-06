Vídeo mostra moradores brigando com faca e pedaço de madeira no meio da rua; ASSISTA

Um homem em situação de rua, mas até o momento não identificado, foi vítima de agressão física na noite desta quinta-feira (6), na Avenida Manoel Marinho Montes, na parte Alta de Brasiléia, no interior do Acre.

Segundo informações de moradores da região, a briga começou depois de uma rápida discussão entre um homem em situação de rua com os outros dois homens. Com os ânimos exaltados, os dois acusados se armaram, sendo um com uma faca e outro com um ripa, e foram para cima da vítima, que tentou se defender.

Um vídeo mostra 30 segundos da confusão, mas não é possível ver se a vítima foi esfaqueada ou conseguiu correr.

A reportagem ainda tentou falar com policiais militares, ou saber se alguém esfaqueado deu entrada no hospital regional do Alto Acre, mas não obteve retorno das autoridades do município.

VEJA O VÍDEO: