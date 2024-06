Wanderley Andrade comemora 60 anos com show gratuito em Sena Madureira; veja detalhes

José Wanderley Andrade Lopes, mais conhecido como Wanderley Andrade, o icônico Rei do Brega e astro do Calypso, está prestes a comemorar seu aniversário de 60 anos de uma maneira muito especial. Nascido em 6 de junho de 1964, em São Miguel do Jarí, distrito de Almerim, no Pará, Wanderley Andrade escolheu o município de Sena Madureira, no Acre, para celebrar esta data marcante.

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, anunciou em suas redes sociais que Wanderley Andrade celebrará seus 60 anos com uma grande festa em sua residência. O evento promete ser uma noite inesquecível, repleta de música, alegria e muita emoção. Em um vídeo publicado pelo prefeito, Wanderley Andrade convida a população para celebrar o momento com ele.

Residindo atualmente no Pará, Wanderley Andrade mantém uma forte conexão com o Acre, onde recentemente tem cumprido uma extensa agenda de shows, sendo sempre recebido com entusiasmo pelo público local. O carinho entre o artista e os acreanos é mútuo, e a região tem um lugar especial em seu coração, sendo um dos primeiros lugares a abraçar sua carreira musical.

Wanderley está em turnê comemorando seus 30 anos de carreira, uma trajetória marcada por inúmeros sucessos e uma legião de fãs. Entre suas músicas mais conhecidas estão “Traficante do Amor” — título que também lhe rendeu o apelido de “Traficante do Amor” — “Morena Sereia,” “Conquista,” e “Melô do Traficante.”

O evento em Sena Madureira é apenas uma das muitas celebrações que Wanderley Andrade participa ao longo de sua turnê, que inclui apresentações em diversos municípios do Acre. A festa organizada pelo prefeito Mazinho Serafim será um momento para relembrar sua carreira e festejar suas conquistas ao lado dos fãs que o acompanham há décadas.

Além da comemoração do aniversário de Wanderley Andrade, o prefeito Mazinho Serafim também anunciou um show de Carlos e Jader na Casa do Seringueiro, onde fica localizada sua residência. A cidade está em festa, e os eventos prometem movimentar Sena Madureira.

Veja o vídeo: