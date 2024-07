12 jogos curtos para zerar em um dia no PC, PlayStation, Xbox e Switch

Os populares games de terror da série Little Nightmares, criados pela Tarsier Studio e publicados pela Bandai Namco, trazem crianças em um mundo habitado por criaturas gigantes e assustadoras que parecem humanos. No primeiro jogo usuários controlam Six, uma menina com uma capa de chuva amarela que precisa escapar da “Bocarra”, um navio habitado por essas criaturas de alma corrompida. Já na sequência o protagonista é Mono, que tenta impedir uma transmissão de rádio que está corrompendo as pessoas com a ajuda de Six. Os games trazem uma jogabilidade de plataforma com quebra-cabeças e elementos de furtividade para não ser pego pelas criaturas, além de muitos sustos.