Acre aprova mais de R$ 5 milhões em recursos para Unidades de Conservação e biodiversidade no estado

O governo do Acre, através da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), participou da Missão Técnica de Supervisão do Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia (ASL Brasil) na região do Rio Negro, Amazonas, entre os dias 7 e 12 de julho. Durante a missão, o Acre conseguiu aprovar mais de R$ 5 milhões para a fase 2 do projeto, o maior valor aprovado entre os estados participantes.

A aprovação ocorreu na quinta-feira, 11 de julho, durante a reunião do Comitê Operacional do Projeto (COP). Além disso, foi aprovado o Plano Orçamentário Anual (POA) para a fase 2, no valor de R$ 25 milhões, que define as ações e prioridades do programa.

Essa atividade semestral visa monitorar e promover debates sobre os avanços e desafios do projeto, com foco em melhorar sua execução.

A secretária de Estado do Meio Ambiente, Julie Messias, destacou o esforço do Acre em captar recursos e implementar projetos para o desenvolvimento ambiental:

“Temos avançado na captação de recursos e boa execução dos nossos projetos. A gestão das unidades de conservação deve garantir a preservação e conservação, associada ao desenvolvimento social e econômico. A boa execução do Acre resultou na aprovação desse recurso, o maior na fase 2. Vamos manter o padrão de boa execução com reflexo positivo nos territórios”, disse.

Os recursos aprovados serão usados para apoiar a gestão das Unidades de Conservação Estaduais (UCs), planos de manejo, instituição de conselhos gestores, restauração florestal e elaboração do Plano Estadual de Biodiversidade e Quelônios.

A missão contou com a participação de representantes das secretarias de Meio Ambiente dos estados do Amazonas, Rondônia, Acre e Pará, além de membros das secretarias municipais de Meio Ambiente de Manaus e Novo Airão, Banco Mundial, Conservação Internacional, Funbio, FGV Europe, representantes comunitários e parceiros.

Sobre o ASL

O ASL Brasil está inserido no Programa Regional ASL, implementado pelo Banco Mundial (BM) e financiado pelo Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF), que inclui projetos no Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Suriname. Juntos, visam melhorar a gestão integrada da paisagem na Amazônia.

O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), por meio da Secretaria de Biodiversidade, Florestas e Direitos Animais (SBIO/MMA), coordena o ASL Brasil, executado pela Conservação Internacional (CI-Brasil), Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) e Fundação Getulio Vargas (FGV), em parceria com órgãos estaduais de Meio Ambiente (OEMAs) e órgãos federais responsáveis pela gestão de áreas protegidas.