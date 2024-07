Acre tem redução de mais de 64% no número de casos de Covid em um ano, diz Sesacre

De janeiro a junho deste ano, o Acre registrou uma redução de 64,1% no número de casos confirmados de COVID-19, em relação ao mesmo período do ano anterior. Ao todo, foram 1.659 casos confirmados em 2024. Já em 2023, também nos seis primeiros meses, foram 4.630 casos. Os dados são do boletim mais recente da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), referentes a semana 25.

Além disso, 10.544 casos foram descartados só em 2024.

Já em relação aos óbitos nos mesmos períodos, em 2023 foram registradas 32 mortes. No ano de 2024, até junho, foram registrados nove óbitos, ou seja, uma redução de 71%.

Ainda em 2024, o Acre apresentou uma letalidade de 0,4% e um coeficiente de mortalidade de 41 óbitos por 100 mil habitantes. O município de Bujari apresentou o maior coeficiente de mortalidade e letalidade.

VEJA MAIS: Acre tem novo pico da Covid neste mês de junho; Cruzeiro do Sul lidera número de casos

Até o momento, segundo o boletim, a maioria dos casos confirmados está na faixa etária de 30 a 39 anos para o sexo feminino, e 40 a 49 anos para o sexo masculino, com uma maior proporção de casos no sexo feminino (61,2%).

O boletim epidemiológico da semana 25 também revelou que houve redução na incidência de casos.

Em 2023, a incidência foi de 896,1 casos por 100.000 habitantes, com maior incidência em Cruzeiro do Sul. Em 2024, até a SE 25, a incidência está em 185,5 casos por 100.000 habitantes, com maior incidência em Assis Brasil.

Como causa principal para a diminuição dos casos, a Sesacre aponta no boletim para o aumento significativo da cobertura vacinal de COVID.

“Após a ampliação da vacinação, observou-se uma diminuição significativa no número de casos graves e óbitos em 2023 e 2024”, disse trecho do boletim.