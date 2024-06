Acre tem novo pico da Covid neste mês de junho; Cruzeiro do Sul lidera número de casos

Um novo pico de casos de Covid-19 vem atingindo o estado do Acre, sendo o mês de junho o segundo com mais casos, totalizando 115 confirmações, no ano de 2024, sendo superado apenas por janeiro, quando foram registrados 225.

Apesar da diferença entre os registros, junho já anotou mais casos do que os quatro outros meses, que juntos somavam 107. Ao todo, 2024 teve, até esta terça-feira (25), 447 confirmações de casos de Covid-19. Os dados são do Observatório em Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre).

A alta tem sido puxada pelo aumento de casos em Cruzeiro do Sul, no interior do estado, onde foram registrados 109. Em Rodrigues Alves foram dois, e um caso nos seguintes municípios: Feijó, Porto Walter, Sena Madureira e Tarauacá.

Apesar da aumento nos casos, não houve mortes nas ultimas cinco semanas, com o ultimo óbito sendo registrado na semana nº 19, de 5 à 11 de maio. Ao todo, o estado do Acre registrou apenas 13 falecimentos em decorrência da Covid-19 em 2024, totalizando 2080 desde o início da pandemia, sendo o menor em valores absolutos de todo o Norte.

Já o número de casos de síndromes gripais, a fins comparativos, é de 1.783 em 2024, sendo 223 apenas em junho. A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), através do boletim InfoGripe, informou ainda que o Acre faz parte do grupo de 11 estados que estão apresentando tendência de subida da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

Municípios acreanos recebem a SpikeVax, nova vacina contra Covid-19

O estado do Acre já conta com o novo imunizante contra a Covid-19, se trata da Spikevax, da Farmacêtica Moderna. A vacina protege contra a cepa XBB, que está em maior circulação, de acordo com o Ministério da Saúde.

Nos municípios acreanos, o imunizante será aplicado como reforço para os grupos prioritários. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Xapuri, o município conta com dois tipos de vacina, a Coronavac e a SpikeVax.

No país, o público-alvo da vacinação contra a Covid-19 é composto por crianças de seis meses, até cinco anos incompletos, além de pessoas com mais de 60 anos, pessoas com comorbidades e gestantes.