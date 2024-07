Adailton Cruz cobra majoração do auxílio saúde para servidores da saúde

O deputado estadual Adailton Cruz, presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Acre, subiu à tribuna para abordar uma questão crucial para os servidores da saúde do estado nesta terça-feira (09). Em seu discurso, Adailton destacou a importância da destinação de uma emenda de 30 milhões de reais para a majoração do auxílio saúde dos servidores, proposta por ele em 2023.

“Protocolamos nossa indicação para a Casa Civil e para a Secretaria de Estado de Saúde, solicitando que seja majorado o auxílio saúde dos servidores da área. Temos aprovada nesta Casa uma emenda à Lei Orçamentária Anual de 2024, exclusiva para a folha de pagamento, que já deveria estar no bolso dos servidores desde janeiro. No entanto, isso ainda não ocorreu”, enfatizou o deputado.

Adailton Cruz informou que, além da indicação, foi protocolado um projeto de lei pedindo a majoração do auxílio saúde de R$ 400,00 para R$ 800,00. Ele também mencionou que entrou em contato com a Casa Civil, solicitando uma agenda conjunta com a Secretaria de Fazenda, Secretaria de Saúde e os sindicatos da saúde para definir quando a majoração será efetivamente paga.

“Estamos impedidos de aumentar salários em razão da Lei de Responsabilidade Fiscal, que infelizmente impõe limites ao estado quanto aos gastos com pessoal. Portanto, quero aqui mais uma vez chamar a atenção da Casa, da Assembleia, da Casa Civil e da Secretaria de Estado de Saúde: os trabalhadores estão cobrando e, a partir de agora, vamos cobrar diariamente até que esse recurso caia no bolso dos servidores”, afirmou.

O deputado alertou que, caso a situação não seja resolvida até o final do mês, a Assembleia Legislativa receberá muitos trabalhadores em movimento sindical. “É um direito dos trabalhadores e estamos aguardando essa agenda para, a partir daí, informar quando será pago. Nosso pedido é que seja retroativo a janeiro”, concluiu Adailton Cruz.

A atuação do deputado Adailton Cruz reflete seu compromisso com a melhoria das condições de trabalho dos servidores da saúde e com a garantia de direitos fundamentais para esses profissionais que são essenciais para a população acreana.