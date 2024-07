André Marques revela fetiche inusitado: “Britadeira com rola na ponta”

André Marques surpreendeu alguns internautas ao revelar que é adepto do uso de brinquedinhos na hora H, se é que vocês me entendem. O artista deu algumas declarações sobre sua vida íntima e sexual no Surubaum, de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. “Uma britadeira com uma rola na ponta”, disse no bate-papo em que Naldo também participava.

“Peguei uma britadeira elétrica de bateria, cortei a ponta, soldei e botei uma rola na ponta”, contou ao lembrar que fez a “engenhoca sexual” para se deleitar entre quatro paredes.

André destacou que costuma sempre ter algum item desse tipo a mão, principalmente quando viaja: “Já abriram minha mala no aeroporto. Sempre tem objetos sexuais”.

Além dos objetos, Marques deu detalhes da primeira orgia que experienciou, aos 16 anos. Segundo ele, foi o irmão, Sergio Marques, que o apresentou a esse tipo de aventura:

“Era muito pequeno. A primeira vez que participei de um vuco-vuco assim, foi eu, meu irmão e duas donzelas”, explicou.

Amigo de Naldo, André Marques ainda expôs um episódio com o cantor e algumas mocinhas, que durou oito dias.:

“Eu tinha uma boate em Niterói chamada Sense que, às sextas, tinha house e funk, sábado era pagodinho e domingo, funk. Iam Naldo, Marcinho, Leozinho… Foi naquele dia que fiquei horrorizado”, lembrou o apresentador. “Acho que me descontrolei”, justificou o músico entregando que a história era real.

André continuou: “Era uma segunda-feira e saímos da boate para um after. Chamei três donzelas e elas pediram para chamar o Naldo, porque gostavam dele. Fomos pra um hotel em Niterói, pau cantando, ‘Surubão de Noronha’ invertido. Eu tinha gravação do Vídeo Show e fui pro Projac na terça de manhã. Voltei na sexta e o Naldo ainda estava lá”.

André Marques alegou que a festa seguiu com as “donzelas” convidando outras “donzelas”. “Fui apresentar outro programa no sábado e as meninas começaram a chamar outras meninas. Tem até uma placa no motel com o Naldo até hoje. Foram oito dias. Nesse tempo, eu fiz tatuagem, engordei 4 kg e o Naldo continuava metendo. Ele nem suava”, brincou.

Naldo, que é casado com Ellen Cardoso, concluiu o caso comentando seu recorde na cama. “Eles tão achando que é mentira. Se eu contar, falo que é mentira. Tipo assim, é tesão todos os dias. É vontade de transar toda a hora. 37 por semana é meu recorde”, finalizou.

Assista a participação de André Marques no Surubaum: