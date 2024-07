Aniversariantes da semana e candidatas a Rainha do Rodeio são destaques na coluna da Márcia

Parabéns à comunicadora Irineia Aielo, que na terça, dia 30, completou años. Feliz aniversário, Néia!

SELETIVA RAINHA DO RODEIO 2024

Não apenas beleza, mas também simpatia, carisma, conhecimento sobre a cultura do rodeio e habilidades de comunicação são premissas para a escolha da rainha de um rodeio. E, para que a rainha do rodeio da Expoacre 2024, personifique os valores e tradições da cultura do rodeio, os organizadores do evento, no sábado, promoveram a pré-seletiva. Das vinte e sete candidatas inscritas, dez finalistas de Rio Branco, estão na disputa com as do interior que são indicadas pelas prefeituras dos municípios.

*Os organizadores do evento, governo estadual e os colunistas sociais Roberta Lima e Gigi Hanan, no próximo dia 24, em frente ao Palácio Rio Branco, promovem a grande final.

*A eleita receberá a tradicional faixa da Rainha do Rodeio, participará da Cavalgada de abertura da Expoacre, do Circuito de Rodeio, agenda de shows e cerimônias da maior feira agropecuária do Acre. Click das finalistas da Capital.

TIN TIN

Tin Tin antecipados à advogada e vice-presidente da OAB-AC, Socorro Rodrigues que sábado, 3, completa mais uma volta ao redor do sol e reúne grupinho de amigas em almoço. Vivas!!!

UM BRINDE, PAI!

Na praça de alimentação do shopping dos acreanos, o Via Verde, em meio a muiiitos brindes da Altaneira e música ao vivo, foi oficialmente lançada a campanha DIA DOS PAIS, que teve início dia 29 e se estende até 11 de agosto. Agora é partir às compras no Via Verde Shopping com muitas opções para presentear seu papai com super descontos. Hurrruuu!