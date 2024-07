Aos 16, Enzo Rabelo segue passos do pai, o sertanejo Bruno, na música

Filho de peixe, peixinho é. Esse ditado cai como uma luva para Enzo Rabelo, de 16 anos, filho do cantor Bruno, dupla de Marrone. Mesmo com a pouca idade, o adolescente vem buscando espaço na música e já emplacou hits como Perfeitinha entre os mais ouvidos no país. Em junho, ele chega ao seu terceiro DVD, intitulado Versões. Antes, publicou os projetos Enzo Rabelo Ao Vivo, em 2020, e Num Matar de uma Saudade, em 2023.

Em entrevista ao Metrópoles, o jovem contou que tem uma relação de melhor amigo com o seu pai e que o veterano é um de seus principais apoiadores. “Com certeza abre portas, eu sou muito grato a ele e a Deus. Meu pai tem muita influência [na minha carreira]. Eu mostro tudo para ele e, se ele não gostar, eu nem tento”, declarou.

Apesar do apoio, Enzo revela que Bruno tem receio em relação à exposição. “Essa jornada não é fácil, mas ele entende que a gente precisa passar por algo para viver um sonho”, completou.

O jovem cantor, contudo, se diz orgulhoso de seguir os passos do pai, que é referência no mundo sertanejo. “Não tem nada melhor de ter do seu lado alguém que entende muito, que é mestre, o melhor coach do mundo. Não tem nada melhor e mais gratificante para mim. Eu fico muito feliz de ter ele do meu lado para me ensinar sempre o melhor caminho”, relatou.

DVD Versões

Mesmo aos 16 anos, Enzo Rabelo chegou ao seu terceiro DVD, intitulado Versões. O jovem explicou que esse projeto chega para falar sobre suas várias versões e personalidade, “tanto nas melodias, nas letras, nas roupas e nos clipes”.

“Esse projeto, com certeza, é uma virada de chave e muito importante, não que os outros não sejam, mas esse, com certeza é um projeto que realmente define e que vai definir muita coisa”, detalhou.

Ele ainda contou que a gravação teve um momento para lá de especial: a lembrança do início de sua carreira, em 2018. “A gente gravou no rancho. Foi lá que a gente gravou o primeiro clipe e a gente queria voltar para o mesmo lugar para fazer uma coisa completamente diferente”, completou.

O projeto contará com sete músicas inéditas, sendo a primeira Astronauta, que já está disponível.