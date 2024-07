Após flagra, Neymar Jr. se declara para Bruna Biancardi

Bruna Biancardi e Neymar Jr. seguem em clima de romance após serem flagrados juntinhos e trocando beijos durante o show de Thiaguinho no último dia 6. Nesta terça-feira (16/7), o jogador de futebol aproveitou para fazer uma declaração para a amada e para a filha do casal, Mavie.

“Meus amores”, escreveu Neymar sobre uma foto em que Bruna e Mavie aparecem no Instituto Projeto Neymar Jr. A influenciadora visitou o espaço, localizado em Santos, no litoral de São Paulo, e compartilhou alguns cliques no Instagram.

Nas imagens, Mavie aparece brincando com a rede e também com uma bola de futebol. Além disso, Bruna mostrou outros espaços do Instituto, que oferece aulas de línguas e de música.

Neymar e Bruna Biancardi reatam e são vistos trocando carinhos

Eles voltaram! Após serem vistos curtindo um pagode na última sexta-feira (5/7), Neymar Jr. e a ex (agora atual) Bruna Biancardi foram clicados em clima de romance e trocando carinhos. Eles foram vistos juntinhos, posaram para os fotógrafos e até se beijaram nesse sábado (6/7), durante um show do cantor Thiaguinho, em São Paulo.

A confirmação do retorno da relação acontece dias depois do nascimento de Helena, terceira filha do jogador, fruto da relação do atleta com Amanda Kimberlly. A pequena veio ao mundo nessa quarta-feira (3/7).

Os rumores de que o casal estaria se reconciliando começaram em abril. À época, Neymar parabenizou a mãe de sua segunda filha, Mavie, o que levantou boatos de uma possível reaproximação.

Um mês depois, em maio, Bruna e o jogador estiveram juntos em um shopping na Arábia Saudita, onde o craque mora e joga pelo AL-Hilal.