Bárbara Evans revela se perdoou Andressa Urach por conflitos em ‘A Fazenda’

Campeã de A Fazenda 6, Bárbara Evans apareceu nas redes sociais para falar sobre antigos conflitos que aconteceram durante sua participação no reality show da Record TV, mais especificamente com Andressa Urach e Denise Rocha.

Bárbara abriu uma caixinha de perguntas em seu Story do Instagram durante a semana. Por lá, um seguidor a questionou sobre as tretas que aconteceram durante o reality. “Você perdoou a Andressa Urach e Denise pelo que fizeram com você na Fazenda?”, questionou o fã.