Bolsonaro e Michelle vão receber Bocalom e Alysson em Brasília, na semana que vem

Na próxima semana, em Brasília, o prefeito Tião Bocalom, pré-candidato à reeleição, e seu virtual vice Alysson Bestene serão recebidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele, além de outras figuras conhecidas do bolsonarismo, como o deputado federal Nikolas Ferreira (PL- MG).

A informação foi dada ao prefeito nesta manhã de sexta-feira (5) em Rio Branco pelo senador Marcio Bittar (UB-AC) ao se encontrar com o prefeito numa solenidade na capital. “O Bolsonaro acaba de me dizer que quer te ver com o Alysson já semana que vem”, disse Bittar assim que encontrou com o prefeito.

O encontro, segundo o senador, será para que o casal Bolsonaro e seus aliados comecem a fazer as gravações dos vídeos com declarações de apoio a serem utilizados durante a propaganda eleitoral do horário gratuito.

“É claro que eu vou”, respondeu a Marcio Bittar. “A data, entre 15 a 17 de julho, você é que escolhe”, acrescentou Bittar.