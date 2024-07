Bombeiros retiram com vida motorista preso às ferragens em acidente na BR-364

Um grave acidente ocorrido na tarde desta segunda-feira (08), no quilômetro 48 da BR-364, sentido Sena a Rio Branco, mobilizou equipes de resgate e deixou um homem gravemente ferido. A vítima, Hudson Silva de Abreu Júnior, estava consciente no momento do resgate, conforme informado pelo Corpo de Bombeiros de Sena Madureira.

De acordo com o Tenente Gustavo Marinho, comandante do 6° Batalhão do Corpo de Bombeiros, Hudson ficou preso às ferragens após seu carro, um Chevrolet Prisma, sair da estrada ao tentar desviar de outro veículo. A equipe do Corpo de Bombeiros, juntamente com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foi acionada imediatamente para atender à ocorrência.

Saiba mais: Motorista fica gravemente ferido após desviar de veículo e capotar carro na BR-364 no Acre

“O deslocamento da equipe foi fundamental para retirar Hudson do veículo. Ele estava preso às ferragens e precisou ser resgatado com técnicas especiais para garantir sua segurança e minimizar riscos adicionais”, explicou o Tenente Marinho.

Hudson segue recebendo atendimento médico especializado. Ele estava consciente, porém se queixava de dores na perna.

O Corpo de Bombeiros reforça a importância de dirigir com atenção e respeitar os limites de velocidade, especialmente em rodovias movimentadas como a BR-364, para prevenir acidentes e garantir a segurança de todos os usuários da estrada.

Veja fotos: