Confusão por dinheiro em família termina com filho tentando matar pai com facada

Um desentendimento familiar quase virou uma tragédia ainda maior em Cruzeiro do Sul, interior do Acre. A Polícia Civil prendeu um homem acusado por tentativa de homicídio na região do bairro do Telégrafo.

O homem tentou matar o próprio pai com um golpe de faca no peito. Os dois foram levados a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde o autor foi preso em flagrante.

“Ele esfaqueou o próprio pai no peito após uma discussão pela manhã. No interrogatório, ele confessou que estava insatisfeito com a divisão de dinheiro na família e, à tarde, aproveitou um momento de distração do pai para atacá-lo com uma faca”, explicou o delegado responsável pelo caso ao Juruá 24horas.

O pai segue internado e o filho foi encaminhado a audiência de custódio. O delegado afirmou que há indícios de problemas de saúde psiquiátrica no suspeito, mas não há laudos confirmando essa informação até o momento.