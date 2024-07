Conheça os candidatos a Rei e Rainha da Farinha 2024 em Cruzeiro do Sul

20 candidatos a Rei e Rainha do Festival da Farinha foram apresentados, pela Secretaria de Cultura de Cruzeiro do Sul, na noite de segunda-feira (29) no lounge Seringueiro. O 7° Festival da Farinha de Cruzeiro do Sul será realizado de 28 a 31 de agosto, no estacionamento do Estádio Arena do Juruá pela primeira vez.

“Fiz a inscrição de última hora, mas estou animada para competir e confiante para enfrentar os desafios da competição. O concurso é uma grande oportunidade de destaque”, afirmou Carla Cristina, outra finalista no concurso, compartilhou seu entusiasmo e a expectativa de participar pela primeira vez.

“Me sinto honrado por fazer parte desse evento cultural e estou determinado a dar o meu melhor para representar Cruzeiro do Sul”, diz Fernando Almeida, candidato ao título de Rei da Farinha.

Confira as premiações de cada vencedor:

1º lugar de Rei e Rainha

R$ 3.000,00 em dinheiro, para cada um

Vale de R$ 500,00 em compras

1 iphone

1 habilitação categoria A da Auto escola Águia

1 ano de cinema grátis

1 semi joia Rommanel

6 meses de academia- Top Fitness

6 meses de avaliação – personal Uesle Vieira

6 meses de kit de suplementos- body monster

1 diária na chácara Magalhães

1 café da manhã na Naturalíssima

1 ensaio fotográfico- Studio Marcelo Lima

A premiação é individual para o rei e a rainha

2º lugar – Príncipe e Princesa

R$ 1.500 em dinheiro

Vale de r$ 300,00 em compras

1 ano de cinema grátis

3 meses de academia-top fitness

1 café da manhã na Naturalíssima

A premiação é individual para o príncipe e a princesa