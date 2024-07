Drake passa por perrengue e tem mansão inundada após chuvas no Canadá; veja vídeo

As fortes tempestades que atingiram a cidade de Toronto, no Canadá, nesta terça-feira (16), afetaram a mansão do rapper Drake, que compartilhou vídeos de sua casa inundada nas redes sociais.

Em um story compartilhado no Instagram, o cantor filmou um homem empurrando a água causada pelas chuvas contra as portas de vidro de sua mansão. Ao percorrer o cômodo, Drake foi visto andando com água até a altura dos tornozelos com uma vassoura na tentativa de afastar a inundação para fora do quarto.

Mesmo com os esforços, o som da água correndo para dentro do cômodo ainda podia ser ouvido no vídeo. Apesar da situação, Drake levou o episódio na esportiva, e afirmou que estava resolvendo os impasses causados pela chuva.

A mansão de 50.000 pés quadrados, apelidada de The Embassy, foi concebida por Drake e pelo designer arquitetônico e de interiores o canadense Ferris Rafauli. A propriedade ostenta uma grande sala com um teto de 40 pés de altura, pisos de madeira exótica, uma entrada de calcário e uma quadra de basquete.

Na terça-feira, a área metropolitana de Toronto foi afetada por chuvas torrenciais, acumulando cerca de 10 centímetros de água, de acordo com as autoridades locais. A tempestade deixou mais de 167 mil pessoas sem energia, e sem previsão de quando o fornecimento será restabelecido.

Veja o vídeo: