“Eu pensei que nunca ia conseguir terminar”, diz aluna formada através do EJA no Acre

A escola Dom Henrique Ruth, realizou a formatura de 20 alunos na última sexta-feira (26), da modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), dando uma oportunidade para mudança de vida aos que concluíram o curso.

O Coordenador da EJA em Cruzeiro do Sul, José Adriano Oliveira, enfatizou a importância e impacto da modalidade de ensino. “Comemorem, regozijem, porque esta foi uma etapa importante que vocês alcançaram. Ninguém chega a lugar algum sozinho. Foi uma luta, mas vocês venceram. A maioria de vocês são jovens e podem continuar sonhando alto. Que Deus abençoe vocês”, explica.

A gestora da escola, Raíssa Maiara Negreiros Neri, se mostrou extremamente contente com o desempenho dos alunos, que após muitos anos, conseguiram se formar. “Desejo a todos vocês um caminho de sucesso e vitórias. Não pensem que este é o final, é apenas mais um passo. Continuem a estudar, porque a educação transforma vidas. Acredito no potencial de cada um de vocês. Vocês são um exemplo, são guerreiros e vitoriosos”, disse ela.

Por fim, o coordenador geral da Representação da Secretaria Estadual de Educação de Cruzeiro do Sul, Aderlan Gomes, deixou uma mensagem para aqueles que terminaram esta etapa e pensam em realizar a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM. “Esta solenidade firma o sucesso que vocês irão ter. O ENEM está aguardando vocês. A Universidade Federal do Acre está aguardando vocês. Continuem perseverando”, falou o coordenador.

Uma das alunas que seguirá o que foi dito pelo coordenador é Ana Rita, de 20 anos, que irá realizar o exame para tentar ingressar no curso de Medicina. “Eu pensei que nunca ia conseguir terminar por motivos de trabalho. Meu sonho era fazer uma faculdade, mas eu não podia por não ter terminado ainda. Minha mãe me incentivou, e eu estudava à tarde aqui, mas tive que mudar para a noite. Agora sei que esse não é o final, mas o início de uma nova etapa. Pretendo entrar na Faculdade de Medicina, fazer o ENEM neste ano e estou estudando para isso. Espero que dê tudo certo para todos os alunos que concluíram este ensino”, conta a jovem, ao juruá24horas.