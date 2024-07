Friale dá detalhes de frente fria com temperaturas de até 11ºC e faz alerta sobre umidade do ar

As temperaturas no Acre começaram a baixar na última segunda-feira (8) com a chegada da frente fria. O meteorologista Davi Friale, no site O Tempo Aqui, deu detalhes da onda de frio polar que começou a entrar no Acre no início desta semana.

Segundo Friale, as noites serão frias e os dias serão ensolarados, com baixa umidade do ar no Acre.

“Em Rio Branco, Brasiléia e demais cidades do vale do rio Acre, as temperaturas mínimas, ao amanhecer, estarão oscilando entre 11 e 14ºC, e em Cruzeiro do Sul e em todo o Vale do Rio Juruá, entre 15 e 18ºC”, disse.

O pesquisador afirmou que o frio durante a noite permanecerá, pelo menos, até o início da próxima semana, sendo mais intenso entre sexta-feira (12) e domingo (14).

Já durante o dia, o sol vai predominar e a umidade relativa do ar, durante as tardes, deverá ficar entre 20 e 30%, caracterizando estado de atenção para a saúde humana. As temperaturas máximas serão entre 25 e 28ºC, no leste e no sul do Acre, e entre 28 e 31ºC, no centro e no oeste do estado.