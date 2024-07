Girassol das Três Marias é a grande campeã do Arraial Flor do Maracujá

Na noite do domingo (30), o grupo folclórico Girassol das Três Marias se consagrou como o grande campeão da edição 2024 do Arraial Flor do Maracujá. O evento completou 40 edições e levou ao Parque dos Tanques, em Porto Velho, milhares de pessoas para prestigiaram as apresentações de quadrilhas, grupos de bois-bumbás e de danças indígenas, que encantaram ao público pela riqueza de detalhes, e principalmente, na sincronia. Alegria e cultura para aqueles que estavam nas arquibancadas e também quem acompanhou tudo pelas redes sociais e canal do YouTube do governo do estado.

A apuração aconteceu inloco, no palco da arena onde os grupos se apresentaram. O regulamento da disputa estabelece que o resultado parcial é publicado com as notas de cada equipe do grupo principal. Depois de publicado, as diretorias dos grupos têm quatro horas para ingressarem com recursos de defesa de seus desempenhos e contestação de notas concorrentes. Só depois das quatro horas é que a Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel) homologa o resultado final, que consagra, enfim, a equipe vencedora da edição.

Ao todo, são 30 agremiações do grupo especial e cinco do grupo de acesso.

O sucesso da edição não ficou restrito apenas à arena. Os expositores e empreendedores que trabalharam durante os dias de festa, também registraram ótimos números. De acordo com dados da Sejucel, até o dia 28 (data do último levantamento oficial) mais de R$ 1,5 milhão foi movimentado dentro do Parque do Tanques, nas transações comerciais em barracas de comidas e produtos ofertados.

Mesmo com o último dia marcado pela apuração dos resultados, o público ainda pode acompanhar o duelo tribal, que é uma apresentação de danças culturais, além de quadrilhas mirins.

Veja a classificação dos grupos que concorreram nesta edição do Flor do Maracujá:

QUADRILHA MIRIM DE ACESSO

1º Triângulo – 388,6 pontos

QUADRILHA MIRIM ESPECIAL

1º Rádio Farol – 413,36 pontos

2º Rosa Divina – 409,05 pontos

3º A Roça é Nossa – 408,09 pontos

4º Luar do São João – 407,95 pontos

5º Rosas de Ouro – 406,52 pontos

6º Nova Junina – 400,43 pontos

7º Explosão Junina – 398,24 pontos

BOI-BUMBÁ MIRIM

1º Estrelinha – 622,30 pontos

2º Veludinho – 618,44 pontos

BOI-BUMBÁ ACESSO

1º Mimoso – 605,63 pontos

BOI-BUMBÁ ADULTO ESPECIAL

1º Az de Ouro – 632,79 pontos

2º Diamante Negro – 620,88 pontos

3º Marronzinho – 619,10 pontos

4º Estrela de Fogo – 607,99 pontos

5º Teimoso – 603,58 pontos

QUADRILHA ADULTO ACESSO

1º Triângulo – 419,50 pontos

2º Arrasta Pé do Candeias – 402,65 pontos

3º Explosão Junina – 398,90 pontos

QUADRILHA ADULTO ESPECIAL

1º Girassol das Três Marias – 418,84 pontos

2º JUABP – 417,43 pontos

3º Matutos do Socialista – 416,77 pontos

4º Rosas de Ouro – 416,55 pontos

5º Flor de Primavera – 416,35 pontos

6º Mocidade Junina – 416,03 pontos

7º Nova Junina do Orgulho – 415,23 pontos

8º A Roça é Nossa – 414,28 pontos

9º Rádio Farol – 413,67 pontos

10º Jucadiro – 413,40 pontos

11º Matutos do Guaporé – 410,33 pontos

12º Rosa Divina – 408,71 pontos

13º Coração Dourado – 405,32 pontos

14º Tradição – 404,40 pontos