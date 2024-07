Gladson nomeia coronel Marta Renata como nova subcomandante da Polícia Militar

Em decisão anunciada neste sábado (13), após conversa com o comandante-geral da Polícia Militar do Acre, coronel Luciano Dias Fonseca, Gladson Cameli nomeou um novo nome para a Polícia Militar no Acre. A Coronel Marta Renata será a nova subcomandante da PMAC.

“Desejo a ela muito sucesso nesta nova jornada, sua liderança contribuirá significativamente para a segurança e bem-estar de nossa comunidade”, escreveu Gladson em suas redes sociais.

Além disso, o governador expressou uma profunda gratidão ao coronel coronel Emílio Virgílio, agora ex-subcomandante.

Agradeceu pelos serviços prestados durante seu tempo no subcomando da Polícia Militar do Acre.