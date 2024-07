Grávida, IZA anuncia separação de Yuri Lima: “Ele me traiu”

A cantora IZA usou o Instagram para compartilhar com os seguidores que terminou o relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima. No vídeo, ela relata o fim da relação e diz que está decepcionada.

“Eu sou o tipo de pessoa que não suporta esse tipo de coisa. Tento viver minha vida ao máximo, de uma forma restrita, de uma forma que eu me proteja”, começou a cantora no desabafo.

Ela relatou ainda que decidiu abrir o jogo com os seguidores por não ver outra solução. “Acho que, na verdade, esse caldo já entornou. E resolvi falar com vocês pessoalmente para vocês ouvissem de mim que eu e o Yuri Lima, o jogador, nós não somos mais um casal”, afirmou a artista.

Matéria em atualização.