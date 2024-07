Homem é encontrado morto em cova rasa após dois dias desaparecido, em Cruzeiro do Sul

Na tarde da última sexta-feira, 05 de julho, um corpo foi encontrado enterrado em uma cova rasa no bairro Cruzeirão, em Cruzeiro do Sul. A vítima, identificada como Francisco Geovane Almeida de Souza, estava desaparecida há dois dias, conforme informações do site Jurá Online, ele era usuário de drogas.

Um homem identificado como Francisco Geovane Almeida de Souza foi encontrado enterrado, após estar desaparecido por dois dias, em Cruzeiro no Sul, no interior do estado, no bairro Cruzeirão.

Os parentes de Souza, que seria usuário de entorpecentes, o procuravam nas proximidades de sua residência, até encontrarem uma cova rasa, escondida com palhas e facão em cima.

O auxílio da Polícia Militar foi solicitado ao local, assim como o corpo de bombeiros. O Instituto Médico Legal removeu o corpo para que todos os procedimentos legais sejam realizados com a vítima.

A Polícia Civil segue investigando e apurando o caso, a fim de identificar as circunstâncias envolvidas no falecimento do homem. Ao que tudo indica, o crime havia sido motivado por um acerto de contas.