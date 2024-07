Homem invade UPA com terçado em mãos para matar ‘amigo’ após briga por drogas em Rio Branco

Um homem identificado apenas como André tentou matar um “amigo”, na noite desta segunda-feira (8), dentro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Franco Silva, no bairro Palmeiral, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, André estava consumindo entorpecentes com seu “amigo”, ainda não identificado, na Praça Luiz Gálvez, conhecida popularmente como Praça da Semsur. Durante um determinado momento, André sentiu falta de alguns papelotes e começou a discutir com esse “amigo” por causa das drogas que eles já havia consumido, mas não lembravam mais, e acabou surtando.

De posse de um terçado, André deu o primeiro golpe para acertar a cabeça do amigo dele, mas a vítima conseguiu segurou firme na parte da lâmina do terçado e teve 4 dedos cortados profundamente. Em seguida, com medo de morrer, o amigo correu em direção a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral e entrou pelo setor de emergência pela parte de trás da unidade, onde foi revistado por um vigilante e recebeu atendimento médico.

André, transtornado achando que a droga havia sido furtada, correu atrás da vítima e entrou na recepção da UPA. Quando o vigilante avistou André com o terçado na mão no meio do saguão da recepção que estava lotado, sacou o revólver calibre 38 e mandou o homem se render. Imediatamente, André sentou no chão e largou o terçado.

Depois de rendido, André foi levado para o setor de emergência da UPA, foi dopado e a Polícia Militar foi acionada. O amigo de André, depois do atendimento, fugiu do hospital, e André continuou dopado em cima de uma maca.

Os PMs chegaram e, como a vítima já tinha ido embora, não havia como representar contra André na delegacia. Somente o terçado foi levado pela PM para ser confeccionado um boletim de ocorrência informativo.