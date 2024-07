Luisa Marilac reclama de “boicote do YouTube” e cria conta no OnlyFans

Luisa Marilac usou as redes sociais para desabafar sobre as supostas retaliações que vem recebendo no YouTube. A criadora de conteúdo, conhecida pelo meme “E houve boatos que eu ainda estava na pior”, decidiu abrir uma conta no OnlyFans para divulgar suas produções.

Segundo ela, falar de sexo no YouTube é complicado. “”O que me motivou foi o boicote do YouTube. Você não poder falar determinadas palavras. Eu, no caso, se eu falo, tem uma dimensão muito grande. Eu tomo puxão de orelha. Tiram o vídeo do alcance. Botam ele vermelho. Enfim, tem esses pequenos problemas ali”, desabafou.

Em seguida, Luisa Marilac explicou que a plataforma de conteúdi adulto dá mais liberdade para o trabalho. “Não porque eu estou ali para fazer sexo ou algo parecido. Eu vou falar sobre sexo, que ainda é um tabu nesse país. Que todo mundo faz, consome e tem vergonha de falar. Fiquei com medo de boicote e migrei com a intenção de ganhar dinheiro.”

Luisa Marilac, que é uma mulher trans, afirmou que ainda sofre com o preconceito. “Eu acho que existe uma manipulação por trás disso. Eu não acredito nessa história de algoritmos, não. É impossível. Eu não acredito. Eu não tinha ciência de onde e o alcance que tinham os meus vídeos. E hoje eu tenho essa dimensão”, finalizou.

A criadora de conteúdo ainda desabafou sobre a pouca remuneração com as produções e disse que vai fazer lives semanais.

“Adoraria que entrasse muito dinheiro, realizar meu sonho, comprar minha casa. Mas esse não é o meu intuito. O meu intuito é continuar fazendo aquilo que eu sou boicotada de fazer em outros veículos de comunicação. Vou abrir minha vida, meu coração. Minha vida sexual vai ser toda exposta ali”, afirmou.