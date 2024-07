Presidiários ajudam na montagem da Expoacre Juruá 2024 em projeto de reintegração

Cerca de 18 presidiários com bom comportamento estão contribuindo significativamente para a organização da Expoacre Juruá 2024. Eles auxiliam nos trabalhos de preparação da área, começando pela montagem dos estandes onde serão expostos os produtos dos empreendedores locais.

A presença dos detentos na montagem dos estandes não só facilita a logística do evento, mas também oferece a eles uma oportunidade de reintegração à sociedade por meio do trabalho.

Elvis Barros, diretor da Unidade Penitenciária, elogiou o apoio da Polícia Penal na festa:

“A Polícia Penal está ajudando com a mão de obra também nos estandes. Os presos estão dando um apoio lá. Ontem, estávamos com 13 homens e hoje estamos com 9, devido a alguns estarem ocupados com os trabalhos na unidade. Na segunda, terça e quarta, provavelmente estaremos lá com o efetivo de domingo, de 16 a 18 homens”, afirmou o diretor ao Jurua24horas.

A participação dos presos é resultado de uma parceria entre a unidade penitenciária e a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP).