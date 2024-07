Iniciamos o segundo semestre do ano! Na astronomia o mês de julho possui um peso histórico, foi nele em que o astronauta Neil Armstrong deu um pequeno passo para um homem, mas um grande passo para a humanidade ao chegar na Lua.

Entretanto, chegar na metade do ano pode ser motivo de alegria para alguns, enquanto para outros a realidade pode ser um pouco mais pesada. Seja qual for a sua situação, saiba que ainda temos mais seis meses pela frente.

São 184 dias possíveis para que muitas coisas se tornem melhores em nossas vidas. Tento isso em mente, talvez já de um alívio, mas vamos com ainda mais calma, ficando por dentro dos alertas e das oportunidades para o seu signo, segundo as previsões tarô.

Previsões do tarô em Julho para todos os signos

ÁRIES

Suas previsões para o mês de Julho, apontam que no campo material é o momento de encarar uma mudança e começar a tirar a ideia do papel, se esforce um pouco mais pois há possibilidade de dar muito certo! Entretanto, tenha cuidado com a agressividade. No campo mental, suas cartas do tarô apontam para um mês de muita ansiedade e um predominante desejo de mudança, exigindo de você muita coerência e disposição para seguir seus ideais com lógica e racionalidade. Além disso, elas alertam para o cuidado com fofocas e distrações com coisas que não possuem potencial algum, certifique-se de caminhar rumo aos seus objetivos. Nos assuntos emocionais, a dica é que se mantenha paciente e resiliente, evitando conversas muito profundas e até mesmo optando por não revelar suas intenções de imediato, vale esperar um pouco mais. O tarô finaliza pedindo que você controle e direcione seus impulsos com sabedoria.

Reflexão: Desconstruir a impulsividade é sinal de maturidade.

TOURO

Neste mês de Julho, suas cartas indicam que sua vida material estará envolvida em uma potência de muita realização, você poderá se deparar com resultados materiais que nem esperava no momento. Também terá uma praticidade para administrar seus recursos e conquistar outros. Entretanto isso não é sinal de pouco esforço, dedique-se dia após dia, pois a realização é garantida. Já no campo mental ter um pouco mais de paciência com o tempo será importante, além disso busque se dedicar a trocas, pois há oportunidades de novos acordos surgirem, suas cartas do tarô apontam para uma facilidade em obter apoio. Sentimentalmente as coisas estarão muito boas, o conselho é que você dedique um pouco de esforço para movimentar as questões do coração, refutando algumas idealizações. As cartas do tarô, finalizam apontando o progresso e o cuidado para não entrar em problemas alheios.

Reflexão: A vida dá surpresas e as surpresas dão vida.

Previsões do tarô em Julho para todos os signos

GÊMEOS

Suas cartas do tarot para o campo material durante o mês de Julho, indicam que você poderá se deparar com uma certa lentidão ou até mesmo atrasos, tenha cuidado ao fazer as contas, considere somente o que tem em mãos para não ter problemas. Além disso, saiba que ter um plano B pode ser muito importante ou ainda se preparar um pouco mais para um passo importante. No campo mental o tarot indica a necessidade de controlar algumas ideias, ter muita flexibilidade, mas também clareza ao comunicar suas ideias e perspectivas. Entretanto Emocionalmente as coisas podem ser um pouco mais complicadas, lembre-se de que as emoções são como combustível, então busque focar em pensamentos elevados para gerar emoções agradáveis. Saiba que lidar com equívocos e enfrentar os enganos é preciso, pois isso te levará ao caminho certo. O tarot finaliza pedindo mais prudência.

Reflexão: Prudência é o mal necessário para o bem desejado.

CÂNCER

Suas previsões para o mês de Julho, apontam que no campo material você precisará ficar em alerta, pois alguns erros podem causar sérios prejuízos. Além disso, saiba que essa área de sua vida está sob influência de terceiros e algumas coisas podem respingar em você. Ainda que o impacto venha é importante manter uma postura proativa e aberta para solução, por isso nada de fechar os braços. No campo mental suas cartas apontam que você tome cuidado com a desatenção, inclusive durante as conversas. Também estabeleça alguns limites claros, ainda mais se precisar ajudar alguém ou se você requer essa ajuda. Emocionalmente, suas cartas indicam renovo, mas também ressaltam a importância do perdão e autoperdão, tenha cuidado com a rigidez. Suas cartas do tarô, finalizam dizendo para que você adote uma postura mais branda, resiliente e paciente.

Reflexão: O perdão é um atributo dos fortes.

Previsões do tarô em Julho para todos os signos

LEÃO

Neste mês de Julho, suas cartas indicam que sua vida material estará passando por algumas mudanças é importante que saiba que não necessariamente elas sejam tão agradáveis, pois dependem de terceiros. Além disso, você poderá reconhecer a necessidade de se afastar um pouco de algumas situações, para que outras tenham mais espaço. No campo mental a motivação e determinação estarão presentes, entretanto você precisará de clareza e reorganização de ideias, para que tudo não fique somente no campo de possibilidades. Dedique um tempo para o autogerenciamento. A combinação de suas cartas no campo emocional te aconselha a conter um pouco suas emoções e até mesmo a ter o cuidado para não se apegar demais a algo que possa limitar ou ainda paralisar as coisas. Suas previsões finalizam dizendo que chegou a hora de renovar, arriscar e revelar novos potenciais e segredos sobre si.

Reflexão: Se reinventar não é só fazer diferente, mas também dar novos motivos.

VIRGEM

Suas previsões para o mês de Julho, apontam que no campo material você precisará reavaliar algumas situações, saiba que sua busca pode estar sendo muito laboriosa e ainda assim não trazer os resultados desejados. A dica é busque compreender o que está por trás do resultado que você deseja alcançar. No campo mental, suas cartas pedem que você controle e também reavalie as suas ambições, além disso pode ser necessário deixar algumas coisas de lado. Emocionalmente, o tarô aponta possibilidades de novos começos, porém elas podem se revelar ainda muito fugazes. Então tenha paciência e atenção para não acabar se iludindo por promessas vazias. Suas previsões do tarô, finalizam dizendo para que assuma o seu potencial com mais firmeza, reavalie a jornada e alinhe o seu esforço e redobre a atenção em quem ou onde deposita a sua confiança.

Reflexão: A confiança só é fruto de relacionamentos em que o amor nasceu.

LIBRA

As cartas que abrem as suas previsões para o mês de Julho, apontam que as questões materiais estarão passando por algumas mudanças é importante que saiba que não necessariamente elas sejam tão agradáveis, pois dependem de outras pessoas. Além disso, você poderá reconhecer a necessidade de se afastar de algumas situações, para que outras ganhem mais espaço. No campo mental, suas cartas indicam que muita motivação e determinação estarão presentes e você precisará se dedicar e se organizar um pouco mais para fazer algumas coisas acontecerem, além disso tenha cuidado com o perfeccionismo ele pode atrapalhar as possibilidades. Emocionalmente você se sentirá mais estável durante o mês e até mesmo terá mais disposição para iniciar projetos. Entretanto suas cartas finalizam indicando que estabeleça alguns limites claros, ainda mais se precisar ajudar alguém ou se você requer essa ajuda.

Reflexão: Se quer ir rápido vá só. Se quer ir longe vá em grupo.

Previsões do tarô em Julho para todos os signos

ESCORPIÃO

Suas previsões para o mês de Julho, assim como no mês anterior, apontam que no campo material as coisas podem ficar um pouco pesadas. Isso exigirá de você dedicação, esforço e administração, além da necessidade de tomar algumas precauções com essa área. No campo mental as combinações do tarô indicam que algumas promessas podem resultar em enganos, principalmente relacionadas a acordos ou investimentos, tenha cuidado e discrição para gerenciar seus recursos e também suas habilidades. Nas questões emocionais, o cenário se mostra um pouco mais positivo, você poderá reconhecer a importância em iniciar novas jornadas e projetos e isso trará empolgação para os seus dias. Suas cartas finalizam apontando para que avalie atentamente algumas propostas de ganho fácil, tenha prudência para não abraçar uma generosidade que te levará a um prejuízo.

Reflexão: Todo excesso traz em si a semente da autodestruição.

SAGITÁRIO

As cartas que abrem as suas previsões para o mês de Julho, apontam que novos acordos podem surgir, ou ainda a possibilidade de renegociações, entretanto demonstrar o interesse e até mesmo se dedicar indo ao encontro dessas questões será importante. Cuidado para não desperdiçar oportunidades. No campo mental, novas ideias e projetos continuam positivos, tal como no mês anterior. Lembre-se de aproveitar, além disso saiba que a criatividade estará disponível e você poderá encontrar uma saída muito promissora para mudar suas condições, trazendo mais motivação para os seus dias. Já no campo emocional, você pode sentir ou de fato encontrar uma falta de apoio, mantenha-se firme em seus ideais, mas encontre novas maneiras de vive-los. O tarô finaliza suas previsões indicando para que tenha cuidado com a nostalgia, pois com ela, todas as possibilidades não passam de ideias.

Reflexão: A nostalgia é traiçoeira, pois rouba o seu presente.

CAPRICÓRNIO

Suas previsões para o mês de Julho, apontam que no campo material oportunidades de melhorias estão disponíveis bem como a possibilidade de novos acordos, projetos e negociações. Apenas tome cuidado com a busca da perfeição ou condições ideais, pois isso pode dificultar as coisas. No campo mental uma escolha precisará ser tomada, mas tenha discrição para não criar desafetos e inimizades ou ainda acabar caindo em manipulação. Se possível tome suas escolhas sem dar muita satisfação. Além disso, no campo emocional a sua combinação de cartas indicam que você precisará assumir e encarar algumas realidades, mesmo que duras demais retome o controle e o seu poder pessoal. O tarô finaliza apontando que recobre os seus limites, pois esse é o momento ideal para reavaliar a sua filosofia de vida e até mesmo remodelar algumas crenças.

Reflexão: Lembre-se que ter paz é melhor que ter razão.

Previsões do tarô em Julho para todos os signos

AQUÁRIO

Neste mês de Julho, suas cartas indicam que sua vida material estará envolvida em uma potência de muita realização, você poderá se deparar com resultados materiais que nem esperava no momento. No entanto sua combinação de cartas pede mais atenção com o apego, tanto nas questões materiais como também nas situações, pois isso pode te levar a um lugar confortável que a longo prazo se tornará caro. No campo mental, será importante conduzir seus pensamentos com mais clareza, reconhecendo algumas oportunidades de melhora inclusive em sua conduta moral, aproveite a oportunidade para encarar algumas ilusões evitando o autoengano. Emocionalmente as suas cartas indicam uma energia de recomeço, porém ela poderá se revelar efêmera, pois a vontade de abrir mão, também se encontra presente. O tarô finaliza suas previsões pedindo que você investigue a instabilidade e o esgotamento emocional.

Reflexão: Se você cansar, aprenda a descansar, não a desistir.

PEIXES

As cartas que abrem as suas previsões para o mês de Julho, apontam que no campo material as chances de reconhecimento estarão em alta. Além disso, você poderá contar com a autoconfiança e disposição para fazer o necessário, inclusive investir em novas ideias e projetos está muito favorável. No campo mental a combinação das cartas aponta para que você se agarre aos estudos e a busca por conhecimento, pois isso garantirá alguns resultados e novas oportunidades a longo prazo. Entretanto, nas questões emocionais você precisará ter mais atenção pois a nostalgia pode dificultar o seu processo. Outra dica é que você busque reavaliar e amadurecer algumas ideias. Suas cartas finalizam apontando para que você permita o encerramento de alguns ciclos, comece a buscar novos caminhos e perspectivas, mas modere a impulsividade. Somente com o controle pessoal já é possível chegar mais longe que hoje.

Reflexão: Autocontrole é um dos resultados do autoconhecimento.