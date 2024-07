Rafa Kalimann é processada pela Perdigão após comer produto da Seara

Rafa Kalimann foi processada pela Perdigão por quebra de exclusividade, após aparecer consumindo produtos da concorrente Seara em um camarote patrocinado na Marquês de Sapucaí, no Carnaval deste ano. A atriz tinha assinado um contrato com a empresa do ramo alimentício dois meses antes da exposição.

Segundo informações do Notícias da TV, a BRF S/A, responsável pelos produtos Perdigão e Sadia, abriu uma ação de execução pedindo o reconhecimento da quebra de contrato de exclusividade. O documento cita nominalmente a influenciadora e a agência Talents, que intermedia as negociações dela com as marcas. A empresa pede, ainda, R$ 418 mil de indenização.

Em dezembro, Rafa fez propaganda dos produtos Perdigão com vídeos publicados no Instagram e no TikTok. A empresa tinha o direito de replicar e impulsionar os conteúdos em todos os canais durante 30 dias.