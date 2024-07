Real Madrid apresenta Mbappé com festa no Bernabéu nesta terça

De acordo com a imprensa espanhola, Mbappé vai passar por exames médicos na própria terça-feira, momento crucial para este início de temporada. Com os testes ele saberá se vai precisar de fato de cirurgia ou não no nariz. O jogador sofreu uma fratura na região, na estreia na Eurocopa com a seleção francesa. Voltou a campo com uma máscara de proteção em três jogos e atuou sem o acessório na semifinal contra a Espanha, partida que decretou a eliminação dos Bleus.

Depois da apresentação, Mbappé continuará em um período de férias, segundo a imprensa espanhola, e estará à disposição do técnico Carlo Ancelotti na segunda semana de agosto, se juntando ao elenco que terá voltado dos amistosos de pré-temporada nos Estados Unidos.