Rio Madeira amanhece com 2,44 metros e alerta hídrico é mantido

O rio Madeira continua baixando o nível da cota fluvial e deve intensificar mediante a crise hídrica devido aos efeitos climáticos. A régua de medição registrou 2,44 metros na manhã desta quarta-feira (31), seguindo em alerta para a navegação. A Marinha do Brasil mantém a portaria que proíbe a navegação noturna devido ao risco de acidentes com as embarcações em pedrais e blocos de areias.

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam) também monitora a precipitação abaixo da média com alerta de que o rio Madeira pode ficar em torno da média histórica da cota de escassez hídrica (1,70) chegando a 1,11 metros.

As grandes embarcações mesmo navegando de dia estão reduzindo a capacidade de carga para evitar que encalhem nos blocos de areia. Pescadores profissionais já percebem a redução da pesca devido a seca dos igarapés e igapós que são habitats para grande parte dos peixes.

A Defesa Civil Municipal mantém os serviços de sondagens e escavação de poços nas comunidades ribeirinhas para garantir o abastecimento da população. O lençol freático vem baixando e os poços tipo amazônicos estão secando. Carregamentos de água mineral também são mantidos pela equipe da Defesa Civil para evitar o desabastecimento da população ribeirinha com água potável.