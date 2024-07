Sobrancelhas descoloridas: saiba como aderir à trend, como Jade Picon

A atriz e influenciadora digital Jade Picon, que recentemente clareou os cabelos e surgiu loiríssima, decidiu seguir a tendência e clarear as sobrancelhas. A transformação foi realizada pela Natalia Beauty, responsável pelas sobrancelhas da atriz há anos.

Essa mudança gerou tanto surpresa quanto admiração entre seus seguidores e admiradores, destacando uma tendência crescente no universo da beleza. No entanto, um visual marcante e cheio de personalidade começa com a saúde e a integridade da pele e dos pelos.

“Embora descolorir as sobrancelhas possa parecer um procedimento simples, ele requer cuidados específicos para evitar reações adversas, como alergias e danos aos pelos”, alerta a especialista.

