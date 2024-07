Soja representa 44% das exportações do Acre, sendo o produto mais comercializado em 2024

O agronegócio tem sido um dos grandes destaques da gestão de Gladson Cameli, no que tange os negócios dentro do estado e este foco vem mostrando resultados. Apenas no primeiro semestre deste ano, o arrecadado com exportações foi maior do que em todo o período de 2023.

O superávit é de U$46 milhões, com U$48,6 de exportações e apenas U$2,6 de importações mostra um grande avanço no mercado. Dos U$48,6, 44% foram de soja, enquanto 18% de carne suína e 10% de carne bovina, juntas as três maiores commodities do estado somam 72% das exportações.

Os países que mais compram produtos do estado do Acre são diversos e estão localizados em diversos continentes ao redor do planeta, sendo os principais deles o Peru, Espanha, Emirados Árabes e China, evidenciando a flexibilidade nas formas de negociação.

O governador do estado do Acre, Gladson Cameli, afirma que sua gestão é plural, e que busca integrar todos os setores e instituições que possam contribuir para o desenvolvimento estadual.

“O que sempre falo é que não se faz gestão sozinho. Os números são o resultado do que tenho cobrado da minha equipe, que é colocar o Acre no topo, em primeiro lugar, sendo protagonista em diferentes áreas. E fomentar o setor privado é sinônimo de emprego, aumento do poder de compra e qualidade de vida da população”, falou o governador.

Os dados obtidos até o momento do desempenho estadual já mostram um avanço do setor, entretanto o objetivo de Cameli é continuar aumentando os índices obtidos.

“O que cobro do serviço público é qualidade. Então, os planos são continuar estreitando relações, fortalecendo diálogos e, mais do que nunca, agir. Só as ações impactam nesses indicadores que temos comemorado nos últimos anos, graças à união de toda minha equipe”, enfatizou.

“O setor empresarial do Acre vem acreditando no Estado, investindo, ampliando os seus negócios, e o resultado é ampliação da geração de empregos. Nesse sentido, o setor produtivo tem prosperado e consequentemente tem vendido mais”, disse o secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia do Acre (Seict), Assurbanípal Mesquita. O estado do Acre foi o quarto que mais cresceu de produção entre os meses de maio e junho deste ano, de acordo com pesquisa feita pelo Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA).

“Temos que destacar o agronegócio do Acre, que desde o começo do governo Gladson Cameli, com a liberdade de produzir, tem tido o apoio estrutural de base, como licenciamento e incentivos para a produção. Eu acho que hoje esses números de produção têm sido ampliados. Estamos colhendo frutos de um trabalho de médio prazo que vem sendo feito, de preparação do ambiente de negócios, criação de incentivos, estímulo ao setor empresarial e tudo mais”, enfatiza o secretário.