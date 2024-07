VÍDEO: segurança age após ameaças de morte e devolve com tapa ‘de derrubar no chão’; assista

Um vídeo capturou um momento de confronto entre um segurança e um homem que o havia ameaçado de morte momentos antes, na madrugada do último sábado (6), no bairro da Base em Rio Branco. As imagens mostram o segurança, visivelmente revoltado após as ameaças, agindo rapidamente ao ser confrontado, desferindo um tapa que derrubou o agressor ao chão.

O incidente ocorreu em meio a um grupo de pessoas, algumas das quais observaram passivamente. Segundo relatos, o segurança se escondeu e, posteriormente, confrontou o agressor. Imagens do incidente mostram que os amigos do agredido não reagiram e ainda fumaram no local sem preocupações, enquanto outros espectadores pareciam apenas observar sem intervir.