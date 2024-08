Após primo morrer em ataque na Faixa de Gaza, palestino que vive no Acre lamenta: ‘Dor no peito’

Montaserbelah Hamdi Hamdan Alshawwa – ou apenas Montaser -, de 35 anos, fez um depoimento nas redes sociais após a morte de mais um familiar devido aos conflitos ocorridos entre Palestina e Israel. O migrante, que mora no Acre há mais de nove anos, falou sobre o assassinato devido ao ataque de uma bomba na quarta (31), que tirou a vida de seu primo, Said Khaled Al-Shawa Martírio.

“Condolências a mim, à minha família e ao meu tio Abu Al Walid. E o meu querido primo Said Khaled Al-Shawa Martírio de seu filho, o jovem educado Khaled Saeed Khaled Al-Shawa […] Dez meses de guerra genocida, profunda tristeza e muita dor no peito. Hoje, a família se despede do primo, o menino mártir Khaled Al-shakes […] Não há lugar seguro na Faixa de Gaza”, declarou.

Montaser já declarou, ao Ac24horas, que perdeu cerca de 50 membros de sua família devido ao conflito armado.

Manifestações

Em novembro do ano passado, membros da comunidade palestina no Acre manifestaram no hall da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), buscando apoio dos deputados para um cessar fogo na Faixa de Gaza e para retirar a família do palestino brasileiro, radicado no Acre, Montascrbelah Hamdi Hamadan Alshawwa, que seguem em meio ao conflito armado.

SAIBA MAIS: Palestinos que moram no Acre vão à Aleac pedir ajuda para retirar familiares na Faixa de Gaza

Os familiares do palestino do Acre que estão na Faixa de Gaza são: Mãe: Tazal Awni Alshawwa, Pai: Hamdi Hamdan Alshawwa, Cunhada: Zakia Muhammad Talal Alshawwa e Sobrinho: Yahya Muhammad Alshawwa). Todos eles estão no epicentro da guerra contra Israel e pedem refúgio no Brasil e no estado acreano.