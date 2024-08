Artista acreana ganha Prêmio de Poesia com obra que retrata sua relação com os rios

MERECIDA HOMENAGEM

Destacando a importância do seu trabalho para o fortalecimento das instituições e para a defesa dos valores democráticos, os Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo do Acre, em Brasília, no salão nobre do Superior Tribunal Federal condecoraram, justa e merecidamente, com a maior honraria de cada Poder, o ministro aposentado do STF, Ilmar Galvão,

em reconhecimento a sua trajetória exemplar, suas contribuições inestimáveis ao Acre e seu trabalho para o fortalecimento das instituições e defesa dos valores democráticos no País. Parabéns! Confiram alguns momentos das honrarias.

Parabéns à artista e poetisa Roberta Marisa pela conquista do Prêmio de Poesia Fritz Teixeira de Salles com o poema que retrata sua relação de vida com os rios.

RAINHA DO RODEIO 2024

A nova rainha do rodeio foi coroada! Com charme, elegância e muita simpatia Hilary Katryne conquistou o título em uma noite de pura emoção. Sua habilidade em representar a cultura do rodeio e carisma impressionaram os jurados, tornando-a a estrela da festa. Parabéns Hilary por essa vitória merecida.

A grande festa que elegeu a Rainha do Rodeio 2024, aconteceu na noite de sábado na esplanada do Palácio Rio Branco, também coroou a Princesa do Laço Sarah Cristiny e Eduarda Freitas, Madrinha dos Peões.

Ladeando a Rainha do Rodeio 2024, Hilary, os organizadores do concurso Gigi Hanan e Roberta Lima e o secretário de Estado de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias.

MARCANDO PRESENÇA

A influenciadora Maykeline Maia do perfil @euvinodivando conhecida por seu estilo único e sua presença marcante nas redes sociais, à convite do Sebrae Acre e Sebrae Goiás, brilhou na Semana de Moda Goiana, Amarê Fashion. Com um olhar apurado para as últimas tendências, Maykeline marcou presença nos desfiles mais aguardados, como os da Alice Ferraz, Joy Alano e Ana Hickman, compartilhando suas impressões com seus milhares de seguidores.

O evento aconteceu de 7 a 10 de agosto no Centro Cultural Oscar Niemeyer e, Maykeline foi assessorada pela Escher MKT de influência e recebeu inúmeros presentes das marcas goianas além de ter tido experiências gastronômicas nos melhores restaurantes da cidade. Confiram alguns flashes.