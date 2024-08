Calor predomina no Acre neste domingo; há possibilidade de chuvas isoladas

O tempo em Rio Branco será predominantemente quente e ensolarado neste domingo (18). A capital do Acre enfrentará temperaturas mínimas entre 20 e 22ºC e máximas que podem chegar a 36ºC. Apesar do predomínio do sol e do calor, há uma pequena chance de chuvas rápidas em algumas áreas da cidade, mas a probabilidade de chuvas fortes é baixa, segundo informações do site de Davi Friale.

A umidade relativa do ar mínima durante a tarde será entre 30 e 40%, enquanto a máxima ao amanhecer variará entre 84 e 95%. Os ventos estarão fracos a calmos, vindo principalmente do norte e suas variações.

Em outras localidades do estado, o clima seguirá um padrão semelhante, com algumas variações:

Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus : As temperaturas mínimas ficarão entre 19 e 21ºC, e as máximas variarão entre 35 e 37ºC. Assim como em Rio Branco, a possibilidade de chuvas rápidas é baixa e a umidade relativa do ar mínima durante a tarde será entre 30 e 40%.

Plácido de Castro e Acrelândia : As mínimas oscilarão entre 21 e 23ºC, e as máximas poderão alcançar entre 34 e 36ºC. A chance de chuvas fortes continua baixa, com umidade relativa do ar mínima na tarde variando entre 30 e 40%.

Sena Madureira e Manuel Urbano : As mínimas esperadas são entre 21 e 23ºC, com máximas que podem atingir entre 35 e 37ºC. O tempo será quente com possibilidade de chuvas rápidas e a umidade relativa mínima durante a tarde entre 30 e 40%.

Tarauacá e Feijó : As temperaturas mínimas estarão entre 21 e 23ºC, e as máximas entre 35 e 37ºC. A previsão é de calor predominante e chuvas pontuais com umidade mínima entre 30 e 40% durante a tarde.

Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves : As mínimas variarão entre 22 e 24ºC e as máximas ficarão entre 32 e 34ºC. O dia será quente com chance de chuvas rápidas, e a umidade mínima durante a tarde estará entre 40 e 50%.

Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: Espera-se que as mínimas fiquem entre 21 e 23ºC, com máximas entre 33 e 35ºC. O clima será quente e ensolarado com possibilidade de chuvas isoladas e umidade mínima durante a tarde entre 40 e 50%.

Em resumo, o dia será dominado pelo calor e pelo sol, com pequenas possibilidades de chuvas rápidas em algumas áreas. É importante manter-se hidratado e atento às variações de umidade ao longo do dia.