Carro pega fogo em rotatória de universidade e causa transtornos no trânsito; VEJA VÍDEO

Um carro modelo Ford Fiesta Sedam de cor prata e placa NAA-2590, foi destruído por um incêndio na noite desta terça-feira (27), na rotatória de uma universidade, na BR-364, no bairro Jardim Europa, em Rio Branco.

Segundo informações do proprietário do automóvel, o carro trafegava sentido centro-bairro, quando o condutor ouviu um barulho que saia do capô em seguida muita fumaça, e o veículo acabou parando de uma vez na via pública, provavelmente por causa de uma pane elétrica.

O carro ficou em chamas no meio da rua e outros motoristas que passavam pelo local ainda tentaram apagar o fogo, mas como não tiveram sucesso, acionaram rapidamente o Corpo de Bombeiros Militar do 1° Batalhão, que mesmo chegando rápido, não conseguiu salvar o veículo que já estava totalmente em chamas.

Ainda segundo informações do próprio, ele trabalha em uma empresa que presta serviço para Energisa e o veículo estava a cerca de um mês no seguro e ele tinha pago a primeira parcela.

O trânsito na região sofreu interrupções temporárias devido ao bloqueio temporário da rotatória.

Veja o vídeo: