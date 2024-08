Cavalgada encerra com multidão e cavalos ao longo da Via Chico Mendes; VEJA GALERIA DE FOTOS

A Expoacre 2024 oficialmente começou! Chegou ao fim, na manhã deste sábado, a Cavalgada 2024, que iniciou as atividades da maior feira do agronegócio do estado.

Ao longo de diversos pontos de concentração, jeeps, cavalos, um trio elétrico e quadriciclos agitaram a manhã com muita música e alegria.

Segundo informações da organização, ao todo foram 216 quadriciclos, 252 cavalos e sete Jeeps inscritos este ano.

Além disso, na concentração, centenas de pessoas se aglomeraram para acompanhar a largada do evento e suas comitivas ao longo do percurso.

