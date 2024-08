CNU: 2 milhões devem fazer “Enem dos Concursos” neste domingo

No total, são 3.647 locais de aplicação e 72.041 salas. O exame será aplicado em dois turnos neste domingo: pela manhã e à tarde (confira mais detalhes abaixo). Além disso, o governo federal vai aplicar as mesmas provas do CNU recolhidas após a tragédia socioambiental no RS.

Manhã

A prova deverá ser feita entre as 9h e as 11h30. Confira o tipo de questões:

Blocos 1 a 7 (ensino superior): 20 questões objetivas sobre conhecimentos gerais e uma questão dissertativa de conhecimento específico

20 questões objetivas sobre conhecimentos gerais e uma questão dissertativa de conhecimento específico Bloco 8 (ensino médio): 20 questões objetivas sobre conhecimentos gerais e redação

Tarde

A prova deverá ser concluída entre as 14h30 e as 18h. Confira o tipo de questões:

Blocos 1 a 7 (ensino superior): 50 questões objetivas de conhecimentos específicos, com provas diferentes para cada bloco temático

50 questões objetivas de conhecimentos específicos, com provas diferentes para cada bloco temático Bloco 8 (ensino médio): 40 questões objetivas

Vale ressaltar que não será permitido que os candidatos fiquem com os cadernos de provas após a aplicação, seja no turno da manhã, seja no da tarde. Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), o objetivo é garantir a segurança da aplicação do CNU.

É proibido fazer qualquer tipo de anotação do gabarito na folha de papel do cartão de inscrição.

Além disso, durante a aplicação do concurso, cada pessoa receberá um rascunho que poderá ser usado para anotar as respostas das questões nos dois períodos de aplicação das provas. Porém, apenas será possível sair com o espelho do cartão de resposta na meia hora final do exame.

Número de vagas

Serão ofertadas 6.640 vagas em 21 órgãos da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Mais de 2,1 milhões de pessoas estão inscritas no concurso

O CNU é dividido nos seguintes oito blocos temáticos:

Bloco 1 – Administração e Finanças Públicas (744 vagas)

Bloco 2 – Setores Econômicos, Infraestrutura e Regulação (580 vagas)

Bloco 3 – Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Agrário (538 vagas)

Bloco 4 – Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação (971 vagas)

Bloco 5 – Políticas Sociais, Justiça e Saúde (1.008 vagas)

Bloco 6 – Trabalho e Previdência (370 vagas)

Bloco 7 – Dados, Tecnologia e Informação (1.737 vagas)

Bloco 8 – Nível Intermediário (692 vagas)

O cronograma do CNU