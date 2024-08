Comentarista chora ao vivo com vitória do Brasil no futebol feminino

A comentarista Ana Thaís Matos protagonizou um momento emocionante após a vitória do Brasil sobre a Espanha na semifinal do futebol feminino nas Olimpíadas de Paris. A jornalista não se conteve e chorou ao vivo com a medalha garantida para as atletas brasileiras.

“Quando eu comecei aqui como comentarista para comentar a Copa do Mundo Feminina, eu sonhei muito em comentar esse momento. A gente está em uma final olímpica”, celebrou Ana Thaís Matos.

“Estou, de fato, muito emocionada. Eu sonhei muito com este momento e sabia que essas mulheres eram capazes.” Ana Thaís Matos

Chorando de felicidade, a comentarista afirmou que o momento é único. “Não tem nada, não tem ninguém que me tire o sentimento de olhar essas mulheres… Eu sou fã delas, eu existo porque elas existem. Estou sem saber me comportar, eu não tenho decoro neste momento.

Brasil vence Espanha e enfrenta EUA pelo ouro no futebol feminino

Após 16 anos, o Brasil está de volta à final do futebol feminino nas Olimpíadas. Em sua melhor atuação no torneio até aqui, a Seleção Brasileira de futebol feminino venceu a atual campeã do mundo Espanha por 4 x 2 no Estádio de Vélodrome, em Marselha, pela semifinal da competição.

Em busca da medalha de ouro, o Brasil enfrenta os Estados Unidos neste sábado (10/8), às 12h (horário de Brasília) na final. Esta será a primeira final do Brasil no futebol feminino olímpico desde Pequim 2008. A Seleção vive expectativa de ter Marta de volta, após dois jogos de suspensão por expulsão na fase de grupos.