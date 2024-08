Copa do Brasil tem duelo regional em SP e Bahia x Fla na Fonte Nova

Chegou a hora de iniciar mais uma decisão. Nesta quarta-feira (28/8), dois jogos abrem as quartas de final da Copa do Brasil. No MorumBis, o São Paulo recebe o Atlético-MG e em Salvador, Bahia e Flamengo se enfrentam na Arena Fonte Nova, pelos jogos de ida. As duas partidas acontecem simultaneamente às 21h30.

Tricolor aposta no fato casa contra o Galo

Assim como ocorreu nas oitavas de final, o São Paulo faz a partida de ida em seus domínios, no MorumBis. Na ocasião, a equipe de Luis Zubeldía aproveitou da força em casa para vencer o Goiás por 2 x 0 e encaminhar a classificação. No jogo da volta, administrou o empate e garantiu a classificação.

O Atlético-MG, por outro lado, vai com o objetivo de também repetir algo semelhante ao que fez na última fase. Contra o CRB, buscou o empate em 2 x 2 no estádio Rei Pelé. Na Arena MRV, fez valer a superiordade e o apoio da torcida para vencer por 3 x 0 e carimbar a classificação.

Bahia e Flamengo se enfrentam tentando evitar sustos

Já na Arena Fonte Nova, Bahia e Flamengo tentam passar pelas quartas com menos sufoco. Nas oitavas, o Tricolor de Aço ficou no empate com o Botafogo fora de casa. Na volta, venceu pelo placar mínimo que garantiu a classificação.

O Flamengo, por sua vez, conseguiu uma boa vitória contra o Palmeiras no Maracanã por 2 x 0. Já na casa do adversário, sofreu e acabou perdendo por 1 x 0. A vantagem no jogo da ida garantiu a classificação da equipe carioca.