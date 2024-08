Craque Neto se manifesta após suposta briga entre esposa e amante

Craque Neto reservou uma parte do Donos da Bola, programa que apresenta na Band, para se pronunciar sobre uma suposta briga entre sua esposa e sua amante. Apesar do vídeo viralizar e muitas pessoas acreditarem que seja ele, o ex-jogador desmentiu que aparece no vídeo.

“Tudo o que fala de todos nós, as redes sociais são… Eu já recebi de 10 amigos, recebi do meu padrinho de casamento. ‘O Neto, o que você estava fazendo na academia?’. Eu falei que eu não vou em academia. ‘Uai, mas você estava sim’. Estava tirando sarro de mim, o Carbonim”, descreveu.

Na sequência, ele falou sobre o vídeo. “Tem um cara que parece eu, os caras falaram que parece eu, e aí o pau tora, o bicho pegou. A amante brigando com a esposa e a esposa… e eu só querendo apartar. Foi cabelo para todo lado. Então, gente, para deixar bem claro, que não sou eu”, declarou.

Por fim, Craque Neto brincou sobre a situação. “Se vocês quiserem mandar, e repercutir isso aí e quiser acabar com a minha vida, falar que eu sou vagabundo, que eu sou um homem desgraçado, que eu tenho amante, que não sei o que, vocês podem falar que não tem problema nenhum”, completou.

Confira os vídeos:

Neto desmente o video que viralizou com ele… pic.twitter.com/Y1FIcp0lE6 — MSP-Brasil (@mspbra) August 19, 2024