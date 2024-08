Davi Brito volta atrás e devolve carro de luxo: “Compra por impulso”

O campeão do BBB 24, Davi Brito, 22, devolveu para loja a Porsche 718 Boxster, avaliada em quase R$ 500 mil, após comemorar a compra do veículo no meio de agosto. A informação foi confirmada pela equipe de comunicação do influenciador.

Em nota publicada nos Stories do Instagram, a empresa de marketing explicou o caso: “Inicialmente, a compra foi realizada por impulso, motivada por um desejo momentâneo. No entanto, após uma análise mais cuidadosa, Davi Brito optou por declinar da aquisição.” “É importante destacar que todo o processo foi conduzido com transparência e diálogo entre todas as partes envolvidas, culminando na decisão de não prosseguir com a compra”, finalizou a nota. No dia 15 de agosto, o baiano celebrou a nova aquisição, logo após anunciar que desistiu de cursar medicina. Em um vídeo, no qual mostrava os detalhes do veículo, Davi enfatizou que a compra era a conquista de um sonho. “Não existem sonhos impossíveis para aqueles que realmente acreditam que o poder realizador reside no interior de cada ser humano. Sempre que alguém descobre esse poder, algo antes considerado impossível, se torna realidade”, escreveu. A declaração é encontrada facilmente na web e é atribuída ao físico Albert Einstein.