Deracre vistoria trabalho de construção da passarela de Marechal Thaumaturgo

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) e das empresas do Consórcio Negreiros, Vida e Imperial, está trabalhando na construção da passarela em Marechal Thaumaturgo.

Na sexta-feira, 19, a engenheira do Deracre, Edilândia Souza, visitou o local da obra para supervisionar a pré-colocação dos pilares, acompanhada pela equipe de topografia e projetistas. Esse trabalho é fundamental para o posicionamento preciso das estruturas antes da construção real. Durante a visita, também foi apresentado o projeto da passarela à prefeitura local.

“Estamos trabalhando para a construção da passarela de Marechal Thaumaturgo e a visita tem objetivo de definir com exatidão a posição dos pilares, vigas e outros elementos estruturais, assegurando a estabilidade da estrutura final”, afirmou a engenheira.

A passarela sobre o Rio Amônia terá 201 metros de comprimento, com estrutura mista de concreto armado e metálica, e uma pista de 2,40 m de largura, destinada ao tráfego de motos e pedestres. O custo total da obra será de R$ 5 milhões, fruto de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar.

Atualmente, os moradores de Marechal Thaumaturgo precisam atravessar o Rio Amônia de barco para utilizar o aeródromo do município, o que pode ser difícil, dependendo das condições do rio. A nova passarela eliminará esses transtornos e facilitará o acesso.