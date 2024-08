Divórcio difícil: J.Lo e Ben Affleck não se falam mais, diz site

Informações sobre o suposto fim do relacionamento de Jennifer Lopez e o ator Ben Affleck não param de surgir. Em nova reportagem, o site americano TMZ confirmou a separação e ainda divulgou que o ex-casal não se fala mais, o que estaria dificultando ainda mais o processo de divórcio.

Logo após as especulações sobre o término surgirem, em maio, os astros foram vistos separados em eventos importantes. Eles ainda colocaram a casa comprada em conjunto no ano passado à venda por cerca de R$ 340 milhões. O ator teria comprado um novo imóvel em Los Angeles, ainda conforme a publicação.

Além disso, em 24 de julho, Jennifer Lopez celebrou seu aniversário de 55 anos com uma festa luxuosa. Ben Affleck não estava presente em nenhum dos registros publicados pela artista nas redes sociais.

A imprensa americana afirmou, também, que os dois têm um acordo pré-nupcial e o único bem que precisam dividir é a mansão em Beverly Hills. Os astros não teriam contratado advogados.

De acordo com o TMZ, o divórcio está com os empresários do ex-casal, mas o processo está mais complicado por eles terem escolhido cortar completamente o contato.

A revista Ok! publicou que o fim do casamento teria sido motivado pelo problema de alcoolismo do ator, que supostamente se sentiu ofendido quando J.Lo lançou uma marca de bebidas alcoólicas chamada Delola e disse que bebia socialmente “para me divertir, apenas relaxar e me soltar um pouco”.

Quando o empreendimento da cantora e atriz foi divulgado, internautas apontaram a falta de empatia dela com a história do marido. Uma fonte da revista OK! afirmou que o ator não gostou do episódio.

“Ben teve que lutar para ter sua vida de volta depois de superar o álcool. Sabendo como ele perdeu tudo, incluindo o amor de sua família, sabendo que ele poderia ter uma recaída, Jen decidiu começar sua própria linha de spritzer para ganhar mais dinheiro, como se ela não tivesse o suficiente”, afirmou o informante. “Essa foi uma das coisas que levou à gota d’água. Mas Ben salvou sua sobriedade”, destacou.