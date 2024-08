Dois envolvidos em execução na Subway ainda estão foragidos

A Polícia Civil está pedindo ajuda para localizar os foragidos Kelmy Keven Ribeiro e Lucas, apontados como participantes do homicídio a tiros de Rauney Jander Barrozo Vieira, 25 anos, ocorrido na madrugada do dia 2 de julho, dentro da lanchonete Subway, na avenida Abunã com Jorge Teixeira, bairro liberdade, na capital.

Segundo a Polícia, a motivação do crime está ligada a guerra entre facções criminosas.

Ainda segundo a Polícia, três criminosos foram apontados como os autores do assassinato, sendo que um deles deu apoio em um veículo Prisma, outro auxiliou entregando uma pistola e uma bicicleta para que Williver Lima Regis, conhecido como “WL” executasse Rauney.

Um dos investigados viu Rayney na lanchonete, informou os comparsas e se uniu para assassinar a vítima, que pertencia a uma facção rival, sendo um dos líderes da organização criminosa que atua no condomínio Morar Melhor.

Com avanço das investigações, a justiça deferiu mandados de prisão e busca e apreensão para serem cumpridos.

Na manhã desta quarta-feira (21), Williver foi preso em sua residência. Outras duas pessoas foram presas, após serem flagradas com droga e armas.

Agora, a Polícia tenta prender Kelmy e Lucas, que deram apoio para Williver assassinar Rauney.

A Polícia informou ainda que Rauney já respondeu pelo crime de homicídio.

Qualquer informação que possas levar até o paradeiro dos dois foragidos, pode ser repassada através do 197 da Polícia Civil ou 190 da Polícia Militar.