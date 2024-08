Em Rondônia, Joelma fala sobre 9 vezes que pegou covid e revela ter cogitado encerrar carreira: “Pensando em me aposentar”

Joelma, a icônica rainha do calypso, desembarcou em Ouro Preto do Oeste, Rondônia, para se apresentar na Expo Show Norte – Festa Agropecuária no dia 9 de agosto. Em uma entrevista exclusiva ao repórter Wando Texeira, a cantora fez revelações surpreendentes sobre sua saúde e planos futuros.

Durante a conversa, Joelma discutiu as dificuldades enfrentadas após ser diagnosticada com covid-19 em nove ocasiões diferentes. “Ainda me recuperando das sequelas do covid. Peguei nove. Gente, é uma coisa inacreditável. E graças a Deus estou tendo condições de trabalhar com alegria. Digamos que já recuperei 60%, mas para quem estava zero, isso já é motivo para comemorar e muito,” afirmou a artista.

A cantora também falou sobre sua trajetória e a possibilidade de aposentadoria. Joelma revelou que estava considerando encerrar sua carreira, mas o sucesso do hit “Voando para o Pará” mudou seus planos. “Eu já estava pensando em me aposentar, menino. Aí veio o papai do céu e explodiu o Tacacá. Aí eu disse, pronto, agora não paro mais,” explicou.

Assista à entrevista completa: