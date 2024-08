De acordo com apuração da TV Bandeirantes, o suspeito rondava a região de moto quando entrou na festa. A família que estava festejando percebeu que não conhecia o sujeito e pediu que ele se retirasse do local.

Contrariado, o homem deixou a casa mas voltou armado logo depois. Ainda de acordo com a emissora, ele reapareceu como se quisesse pedir desculpas e bateu no portão. Um convidado da festa abriu e imediatamente levou três coronhadas.

Rodrigo Rodrigues foi até o local da briga apartar as agressões, mas foi baleado no peito. Ele chegou a ser socorrido mas não resistiu e morreu.

Depois de atirar contra a vítima, o suspeito saiu do local e fugiu com em uma moto com outro homem. Até o momento desta publicação, ambos seguiam sendo procurados.

O caso foi registrado como homicídio pela Delegacia de Itapevi.